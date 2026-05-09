Moscú desconecta internet en el centro de Moscú seguridad pese a la tregua con Ucrania

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Moscú, 9 may (EFE).- Las autoridades rusas desconectaron este sábado totalmente internet en el centro de la capital, Moscú, por motivos de seguridad, pese a la tregua acordada por Ucrania con mediación de EE.UU. para conmemorar el Día de la Victoria que se celebra hoy con un desfile militar en la plaza Roja.

Según pudo constatar EFE, el internet móvil no funciona en el corazón de la urbe de 13 millones de habitantes, algo que ha sido corroborado por otros medios locales.

El Ministerio de Desarrollo Digital había adelantado que bloquearía internet durante el 9 de mayo, tras lo que los usuarios recibieron mensajes de los operadores con advertencias de cortes desde el 5 de mayo.

El internet por cable sigue funcionando con normalidad este sábado, pero tampoco se pueden enviar mensajes de texto con el teléfono móvil.

El pasado martes las autoridades ya interrumpieron durante varias horas el servicio de internet móvil en capital rusa «por motivos de seguridad».

En marzo pasado también hubo un bloqueo masivo que se prolongó durante casi tres semanas y causó un gran descontento entre sus habitantes, lo que influyó en el desplome de la popularidad del presidente, Vladímir Putin, a los niveles anteriores a la guerra en Ucrania.

La mayoría de rusos no se creen los argumentos esgrimidos por Putin y las fuerzas de seguridad, en lo que cuentan con el apoyo de la mayoría de partidos y de los empresarios.

Rusia acusó a Ucrania de intentar aguar las celebraciones al no secundar la tregua unilateral anunciada por Putin, aunque el pasado año ocurrió lo mismo y Moscú pudo celebrar el 80 aniversario sin contratiempos.

Además, anoche el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció un acuerdo entre ambos bandos en conflicto para una tregua en Ucrania, que se extenderá del 9 al 11 de mayo, lo que fue confirmado seguidamente por el Kremlin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. EFE

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