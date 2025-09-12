Moscú y Minsk inician ejercicios militares en medio de tensiones con Polonia y la OTAN
Moscú, 12 sep (EFE).- Rusia y Bielorrusia comenzaron hoy los ejercicios militares estratégicos Zapad-2025 en ambos países en medio de las graves tensiones con Polonia y la OTAN por la reciente incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco.
«La acciones prácticas de las tropas tendrán lugar en polígonos de Bielorrusia y Rusia, así como en las aguas de los mares Báltico y de Barents», precisó el Ministerio de Defensa de Rusia al anunciar el comienzo de los ejercicios. EFE
mos/lab