Muere a los 85 años el escritor y pintor sudafricano anti-apartheid Breyten Breytenbach

Johannesburgo, 25 nov (EFE).- El escritor, poeta y pintor sudafricano Breyten Breytenbach murió este domingo en París tras una vida marcada por su activismo contra el régimen segregacionista del ‘apartheid’ (1948-1994) y por su importante peso en la literatura en afrikáans, informó su familia.

«Hoy, lloramos la muerte de Breyten Breytenbach, con 85 años, humanista cuyo ataque literario estridente y sostenido contra el apartheid y sus ejecutores y partidarios llegó a librerías, bibliotecas domésticas, salas de conferencias, galerías de arte y escenarios teatrales de todo el mundo», dijo este lunes a través de la red social X el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

La familia de Breytenbach confirmó su muerte la mañana de este domingo en un comunicado.

«Breyten fue un célebre artífice de la palabra: poeta, novelista, pintor y activista sudafricano cuya obra influyó profundamente en la literatura y las artes, tanto a nivel local como en el extranjero», afirmó su familia.

Breytenbach nació en 1939 en el seno de una familia afrikáner (sudafricanos blancos descendientes de los colonos neerlandeses) en la provincia del Cabo Occidental pero vivió gran parte de su vida en el extranjero.

Debido a su disidencia y su rechazo del ‘apartheid’, el poeta abandonó Sudáfrica en los años sesenta y se mudó a París, donde contrajo matrimonio con Yolande Ngo Thi Hoang Lien, de origen vietnamita.

Dado que la ley sudafricana en ese momento criminalizaba las relaciones con personas de raza no blanca, esto le impedía volver a su país.

«Como firme opositor del apartheid, Breytenbach se unió a Okhela, una ala ideológica separada del CNA (el histórico Congreso Nacional Africano) en el exilio y fue encarcelado a su regreso clandestino a Sudáfrica en 1975», permaneciendo entre rejas por alta traición durante siete años, detalló su familia.

«A pesar de ello, sus contribuciones artísticas y literarias florecieron, consolidando su lugar como una de las figuras más valientes y visionarias de Sudáfrica», añadió.

“Conocido por sus magistrales colecciones de poesía en afrikáans, así como por obras autobiográficas como ‘The True Confessions of an Albino Terrorist’ y ‘A Season in Paradise’, abordó valientemente temas de exilio, identidad y justicia”, indicó su hija, Daphne Breytenbach, en un comunicado.

Tras su puesta en libertad en 1982, que fue facilitada por la intervención del entonces presidente francés, Francois Mitterrand (1981-1995), Breytenbach regresó a París y adquirió la nacionalidad francesa.

Los mensaje de pésame por parte de ciudadanos y de diferentes personalidades destacadas se han multiplicado para lamentar la muerte de un autor que publicó alrededor de cincuenta libros durante su vida, la mayor parte de ellos en afrikáans y en los que exploró temas como el exilio, la identidad y la justicia.

Una de sus obras más destacadas, publicada tras su tiempo en prisión, se titula «The True Confessions of an Albino Terrorist» («Las Confesiones Verdaderas de un Terrorista Albino»).

En un comunicado de prensa, el ex ministro francés de Cultura Jack Lang dijo que estaba «muy triste» por la muerte de su «amigo» Breyten Breytenbach, a quien definió como «un rebelde de corazón tierno» que participó en todas las luchas en favor de los derechos humanos y un «iluminador de conciencias».

Sudáfrica, esta nación arcoíris tan querida por Nelson Mandela, le debe mucho”, dijo Lang, elogiando el “francés impecable” de Breytenbach y “su obra literaria rara, intransigente y refinada (que) siempre mantiene una mirada crítica sobre los errores del mundo”. EFE

