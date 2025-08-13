Muere el obispo colombiano Nel Beltrán, promotor de la paz y de las causas sociales

Bogotá, 13 ago (EFE).- El obispo emérito de la diócesis colombiana de Sincelejo, Nel Beltrán Santamaría, que en los años 90 fue un promotor de la paz del país y de las causas sociales, falleció a los 84 años de edad, informó la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC).

«Su partida a la Casa del Padre se produjo pasado el mediodía de este martes 12 de agosto, en la ciudad de Bucaramanga», señaló la CEC en un comunicado en el que destacó «su misión en favor de la paz, por la que le fue otorgado el Premio Nacional de Paz en el año 2011».

Beltrán participó en los años 90 en los diálogos de paz del Gobierno colombiano con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que agrupaba a las guerrillas de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del Ejército Popular de Liberación (EPL), y actuó como emisario de la iglesia católica en otras negociaciones.

Como obispo de Sincelejo, capital de departamento caribeño de Sucre, también impulsó diálogos de paz en la región de los Montes de María, disputada a sangre y fuego por guerrilleros y paramilitares, y donde fue presidente de la Fundación Red de Desarrollo y Paz.

Oriundo de San Andrés, en el departamento de Santander (noreste), Beltrán fue ordenado sacerdote en 1964 y en 1992 el papa Juan Pablo II lo nombró obispo de Sincelejo, cargo al que renunció por razones de edad en 2014. EFE

