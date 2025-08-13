The Swiss voice in the world since 1935

Muere el obispo colombiano Nel Beltrán, promotor de la paz y de las causas sociales

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bogotá, 13 ago (EFE).- El obispo emérito de la diócesis colombiana de Sincelejo, Nel Beltrán Santamaría, que en los años 90 fue un promotor de la paz del país y de las causas sociales, falleció a los 84 años de edad, informó la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC).

«Su partida a la Casa del Padre se produjo pasado el mediodía de este martes 12 de agosto, en la ciudad de Bucaramanga», señaló la CEC en un comunicado en el que destacó «su misión en favor de la paz, por la que le fue otorgado el Premio Nacional de Paz en el año 2011».

Beltrán participó en los años 90 en los diálogos de paz del Gobierno colombiano con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que agrupaba a las guerrillas de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del Ejército Popular de Liberación (EPL), y actuó como emisario de la iglesia católica en otras negociaciones.

Como obispo de Sincelejo, capital de departamento caribeño de Sucre, también impulsó diálogos de paz en la región de los Montes de María, disputada a sangre y fuego por guerrilleros y paramilitares, y donde fue presidente de la Fundación Red de Desarrollo y Paz.

Oriundo de San Andrés, en el departamento de Santander (noreste), Beltrán fue ordenado sacerdote en 1964 y en 1992 el papa Juan Pablo II lo nombró obispo de Sincelejo, cargo al que renunció por razones de edad en 2014. EFE

joc/pc/eav

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR