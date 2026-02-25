Muere el piloto de un F-16 de Turquía al estrellarse el caza poco después del despegue

Ankara, 25 feb (EFE).- El piloto de un caza F-16 de las Fuerzas Aéreas turcas murió esta madrugada al estrellarse el aparato poco después de despegar para una misión rutinaria, informó este miércoles el Ministerio de Defensa.

«Se ha determinado que nuestra aeronave se ha estrellado y se ha llegado hasta los restos. Nuestro piloto ha muerto», indicó el ministerio en un comunicado.

El F-16 despegó de una base militar en el oeste de Turquía y se estrelló poco después del despegue, alrededor de las 00.50 hora local (21.50 GMT).

El aparato cayó cerca de un tramo de la autopista Estambul-Esmirna, próximo al distrito de Karesi.

Los restos quedaron esparcidos por una amplia zona y, tras el accidente, la autopista fue cerrada al tráfico y en la mañana del miércoles los equipos continuaban trabajando en el lugar, indicaron las autoridades.

El Ministerio de Defensa añadió que se perdió el contacto por radio y el seguimiento por radar a partir de las 00.56 hora local, y que las causas del siniestro las investiga un equipo de evaluación de accidentes.EFE

