Muere en la guerra de Ucrania el hijo del asesino en serie más famoso de la URSS

Moscú, 21 ago (EFE).- El hijo de Andréi Chikatilo, el asesino en serie más famoso de la Unión Soviética, ha muerto en la guerra en Ucrania, donde combatía del lado ucraniano, según informó este jueves el canal de Telegram de Shot.

«El hijo del maniático más horripilante de la URSS, Yuri Chikatilo, murió combatiendo en las filas del Ejército ucraniano», informó el medio.

Según Shot, el hijo de Chikatilo se alistó en las Fuerzas Armadas ucranianas casi desde el comienzo de la guerra «y desapareció hace ocho meses».

«En el momento de su desaparición, Chikatilo hijo integraba una unidad de artillería del Ejército ucraniano. A 20 kilómetros de Járkov, su unidad cayó bajo un bombardeo masivo de la artillería del Ejército ruso», señaló Shot.

En un principio las autoridades ucranianas le incluyeron en la lista de desaparecidos, pero posteriormente informaron que había «muerto gloriosamente» y anunciaron que sería condecorado póstumamente con la Orden del Coraje de Segundo Grado, según el medio.

Shot señaló que el hijo de Chikatilo se sumó al Ejército para evitar ser juzgado, ya que era buscado por los alguaciles y el Ministerio de Interior por impagos de créditos, multas y manutención de sus hijos.

Su padre, Andréi Chikatilo, es tristemente recordado como el asesino en serie más famoso de la Unión Soviética, ya que asesinó violentamente a 53 jóvenes de ambos sexos, a los que mutiló salvajemente y con los que practicaba el canibalismo, según confesó a la Justicia.

Fue ejecutado en 1994 tras un juicio que dio la vuelta al mundo por el horror que reflejaba su expediente. EFE

