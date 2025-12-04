Muere militar herido al impedir un secuestro de cinco civiles en el suroeste de Colombia

Bogotá, 4 dic (EFE).- Un militar colombiano, que resultó herido el pasado fin de semana al impedir el secuestro de cinco civiles en el suroeste del país, murió este jueves, informaron fuentes castrenses.

En un comunicado, la Tercera División del Ejército lamentó el fallecimiento del sargento segundo Fredy Aldemar Rodríguez Marín, quien el domingo pasado fue herido durante un combate en la vía Panamericana, cerca de Popayán, capital del departamento del Cauca, y «tras batallar por su vida, hoy falleció».

«En un acto de heroísmo frustró el secuestro de cinco ciudadanos, entre ellos un menor de edad», añadió la información.

El Cauca es uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado colombiano y, aun después de la firma de la paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC en 2016, siguió siendo escenario de violencia.

En ese departamento, situado entre las montañas de la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, son fuertes varios bloques de las disidencias de las antiguas FARC.

También operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcotraficantes que controlan los cultivos de coca y las rutas para el tráfico internacional de drogas. EFE

