Muere un soldado en las tareas de extinción de incendios en Montenegro

Actualiza con la muerte de un soldado y la llegada de más ayuda internacional

Belgrado, 12 ago (EFE).- Un soldado ha muerto este martes y otro ha resultado herido durante las tareas de extinción que este martes han logrado controlar la mayoría de los incendios que ardían desde el lunes en Montenegro, que ha recibido ayuda de Serbia y de Croacia.

El militar murió y su compañero quedó herido cuando un camión cisterna volcó y cayó por un terraplén en la zona de Kuča.

El jefe de la Dirección de Protección y Rescate, Miodrag Besovic, aseguró en un comunicado que es optimista de que se logre el control completo de los fuegos, después de que los bomberos lucharan toda la noche contra las llamas, especialmente en los frentes que ardían en los alrededores de la capital, Podgorica, y cerca de varias ciudades costeras.

En la tarde del lunes, un helicóptero cisterna Kamov Ka-32 enviado por la vecina Serbia junto a un equipo de siete expertos se sumó a las tareas de extinción en el incendio que amenazaba a Podgorica, ciudad de 151.000 habitantes.

En este frente los bomberos contaban ya con la ayuda de equipos de los servicios locales de protección y rescate, colegas de otros municipios, unidades del Ejército con aviones cisternas, así como helicópteros del Ministerio del Interior y un sistema robótico multifuncional para la extinción de incendios.

El Gobierno del país pidió ayer ayuda exterior y activó los mecanismos de cooperación de la Unión Europea, la OTAN y otros países de la región, informó la televisión pública montenegrina RTCG.

En respuesta, Croacia ha enviado hoy un avión, informó el Ministerio del Interior montenegrino, mientras que el Gobierno austríaco anunció también la llegada de ayuda.

“Hoy la situación es más estable, no podemos predecir completamente el desarrollo de los acontecimientos, pero confiamos en que, con el compromiso de nuestros servicios y la ayuda de los socios, pondremos los incendios bajo control total”, señaló Besovic.

El fuego llegó anoche hasta varios barrios periféricos de la capital, quemando un número no especificado de viviendas pero sin causar víctimas, gracias a que los habitantes fueron evacuados.

El denso humo de este incendio que se declaró el pasado día 10 se cierne aún sobre la ciudad, causando problemas de respiración, mientras se percibe un fuerte olor a quemado, según RTCG.

La policía de Montenegro ha informado de que se está investigando la causa de los incendios que han estado activos en los últimos dos días en todo el país.EFE

