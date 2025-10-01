Muere un subteniente del Ejército colombiano en ataque atribuido a disidencias de las FARC
Bogotá, 30 sep (EFE).- Un subteniente del Ejército colombiano murió y tres soldados resultaron heridos este martes en un ataque con explosivos perpetrado en el municipio de Anorí, en el departamento de Antioquia (noroeste), atribuido a una disidencia de las antiguas FARC, informaron fuentes castrenses.
La víctima fue identificada como el subteniente Brayan David Bello Serrano, mientras que los tres uniformados heridos fueron Santiago Salazar Cardona, Ángelo Ortiz Avendaño y Anuar Segundo Jarariyu, soldados que fueron evacuados en helicóptero a la capital departamental, Medellín, para recibir atención médica especializada.
Según un comunicado del Ejército, la unidad militar fue atacada con un «artefacto explosivo improvisado» instalado presuntamente por el Frente 36 del Estado Mayor de los Bloques y los Frentes (EMBF), facción disidente dirigida por alias Calarcá que actualmente negocia un proceso de paz con el Gobierno.
La institución calificó el ataque como una «cobarde acción terrorista» y aseguró que presentará denuncias por el uso de este tipo de armas, prohibidas por el derecho internacional humanitario.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, condenó el asesinato y criticó la política de «paz total» del Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, al afirmar que la violencia se ha recrudecido en la región.
«Antioqueños, la paz total de Gustavo Petro ha recrudecido la violencia y envalentonado bandidos. Cuando ambulancias ingresaron a la zona para trasladar a los heridos quedaron en medio del fuego cruzado: grave violación al derecho internacional humanitario», escribió Rendón en X. EFE
