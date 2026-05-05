Muere una civil rusa en la región de Bélgorod tras el ataque de un dron ucraniano

1 minuto

Moscú, 5 may (EFE).- Una civil rusa murió este martes tras el ataque de un dron ucraniano de corto alcance en la región fronteriza rusa de Bélgorod, según denunció el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

«Un nuevo ataque deliberado del Ejército ucraniano cobró la vida de una civil… En Shebékino tras el ataque de un dron FPV junto a una casa murió una mujer. Falleció en el lugar antes de que llegara la ambulancia», escribió en Telegram.

Gladkov expresó sus sinceras condolencias a los familiares y allegados de la víctima.

«En una gran e irreparable pérdida para todos nosotros», zanjó.

La región de Bélgorod es uno de los territorios rusos más afectados por la guerra al ser un blanco permanente de ataques de drones de corto alcance y la artillería ucraniana.

Solo la semana pasada en Bélgorod fallecieron casi 10 personas en distintos ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Mientras, el número de los fallecidos en la región de Bélgorod desde los inicios de 2026 se sitúa en unas 70 personas.EFE

mos/cg