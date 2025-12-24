Mueren 4 venezolanos en una vivienda en el centro de Colombia al parecer por intoxicación

2 minutos

Bogotá, 24 dic (EFE).- Las autoridades colombianas hallaron sin vida a cuatro venezolanos que departían en una vivienda del municipio de Facatativá (centro), en un hecho que es materia de investigación y cuya principal hipótesis apunta a una posible intoxicación por inhalación de gas propano.

«Cuatro personas jóvenes, de entre 20 y 30 años de edad, perdieron la vida intoxicadas por inhalación de gases peligrosos», dijo el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey.

El mandatario explicó en un video que los cuatro fallecidos vivían en el mismo lugar y estaban «consumiendo licor, se quedaron dormidos y la estufa, por alguna razón, estaba prendida».

«Ya se ha hecho el trabajo por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía con la inspección a los cadáveres y el levantamiento de los mismos; ya están estos cuerpos en Medicina Legal para aplicar las pruebas técnicas de rigor», puntualizó Rey.

El alcalde de Facatativá, Luis Carlos Casas, dijo a medios locales que las víctimas residían en una vivienda arrendada en una zona caracterizada por la presencia de población migrante y trabajadores del sector agrícola.

Detalló que el hallazgo se produjo luego de que familiares de los fallecidos, al no tener contacto con ellos desde el domingo pasado, acudieron al inmueble durante la noche del martes 23 de diciembre.

Al ingresar a la vivienda, los familiares cerraron la válvula de la pipeta de gas ubicada en la cocina y después recorrieron las habitaciones.

En una de ellas encontraron a tres de las personas acostadas en sus camas, mientras que la cuarta fue hallada en el baño.

De acuerdo con el alcalde Casas, en la cocina del inmueble se encontraron varias ollas calcinadas sobre la estufa: «Las ollas y el contenido se encuentran totalmente calcinados». EFE

ocm/cpy