The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Mueren ahogados tres inmigrantes al intentar entrar ilegalmente en Croacia desde Bosnia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Zagreb, 11 dic (EFE).- Tres personas han fallecido y once han tenido que ser hospitalizadas al volcar este jueves la lancha con la que trataron de entrar a Croacia desde Bosnia-Herzegovina cruzando el río Sava, informó el cuerpo de bomberos y un hospital.

La Policía recibió una alerta de que una embarcación había volcado en ese río fronterizo a la altura de la ciudad de Slavonski Brod, a unos 180 kilómetros al este de Zagreb.

Los rescatados han sido hospitalizados debido a la hipotermia que han sufrido.

Las autoridades no han dado detalles sobre la nacionalidad de los inmigrantes.

Un ciudadano de Bosnia-Herzegovina ha sido detenida en relación a este suceso, según ha indicado la Policía.

Según datos oficiales, en los primeros cinco meses de 2025 hubo 4.761 cruces ilegales de frontera a Croacia, lo que representa una disminución del 52 % respecto al año anterior.EFE

vb/as/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR