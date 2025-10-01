Mueren dos empleados en el derrumbe de la antigua sede del Ministerio de Interior en Siria

El Cairo, 1 oct (EFE).- Al menos dos trabajadores murieron, otros resultaron heridos y cuatro fueron rescatados este miércoles en el derrumbe de la antigua sede del Ministerio del Interior, situado en la céntrica plaza Marjeh de la capital siria, Damasco, informaron fuentes oficiales.

Según indicó la agencia oficial de noticias siria SANA, los cuerpos de los dos trabajadores fueron recuperados la tarde de este miércoles de debajo de los escombros tras el derrumbamiento del edificio Saraya donde realizaban labores de restauración.

La Defensa Civil Siria detalló en su cuenta oficial de X que el colapso ocurrió en el techo de una de las plantas del inmueble mientras se realizaban labores de renovación tras un incendio que ocurrió el pasado junio.

Asimismo, los equipos de Defensa Civil «continúan sus trabajos de búsqueda» en estos momentos para rescatar al resto de personas que quedaron atrapadas bajo los escombros, y calificaron la operación de «difícil» debido al riesgo de nuevos derrumbes que amenazan con entorpecer los trabajos.

Según SANA, el inmueble actualmente se encuentra en proceso de restauración y ya había sido escenario de un incendio el pasado mes de junio, que se originó «por papeles y mobiliario almacenado en la planta baja».

El Gobierno de la provincia de Damasco, por su parte, señaló en un comunicado que el edificio histórico «sufrió durante mucho tiempo el abandono y el vandalismo deliberado por parte del antiguo régimen» de Bachar al Asad en un intento de «borrar su identidad».

«Lo sucedido es consecuencia directa de décadas de negligencia y manipulación por parte del régimen anterior», añadió la nota, y recalcó «su compromiso de continuar las obras de restauración con los más altos estándares de seguridad para preservar el patrimonio arquitectónico». EFE

