Mueren quince presos en una cárcel de Ecuador con brotes de tuberculosos y desnutrición

2 minutos

Quito, 15 dic (EFE).- El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) de Ecuador confirmó este lunes la muerte de quince presos de la cárcel Penitenciaría del Litoral, la más grande del país, ocurridas entre el jueves y el domingo de la semana pasada.

Aunque la causas de los fallecimientos todavía se desconocen y los servicios de medicina legal se encuentran realizando las autopsias, la prisión sufre una crisis sanitaria provocada por brotes de tuberculosis y desnutrición crónica.

Los exámenes forenses permitirán esclarecer si los decesos se produjeron por factores naturales, enfermedades o hechos violentos.

Según el primer informe preliminar de la Policía Nacional, los fallecidos tenían entre 22 y 45 años, pertenecía a diferentes pabellones de la prisión y no se registraban signos de violencia en los cuerpos.

La Penitenciaría del Litoral es la cárcel más grande, poblada y peligrosa de Ecuador ubicada en la ciudad costera de Guayaquil.

En lo que va de mes ya se reportaron otras doce muertes por tuberculosis en este mismo centro, y en noviembre murieron hasta diez presos por causas similares.

Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, y han sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

Algunas prisiones están militarizadas y otras bajo control de la Policía Nacional, en el marco del «conflicto armado interno» que el presidente, Daniel Noboa, declaró en 2024 para luchar contra las bandas delictivas, a quienes se les atribuye la escalada de violencia que ha llevado al país a estar a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.

Una situación que se ha agudizado en 2025, ya que en el primer semestre de este año Ecuador registró 4.619 homicidios, un 47 % más que en el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.143. EFE

af/rod