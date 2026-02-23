Mueren tres soldados en Pakistán tras un ataque con drones y una emboscada a su ambulancia

Islamabad, 23 feb (EFE).– Al menos tres miembros de la fuerza paramilitar Frontier Constabulary (FC) murieron este lunes en el noroeste de Pakistán durante una emboscada contra la ambulancia que los trasladaba a un hospital, tras haber resultado heridos en un ataque previo con drones comerciales, informó a EFE la policía.

El ataque coordinado se produjo en el distrito de Karak, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, una región fronteriza donde la insurgencia ha intensificado el uso de tecnología civil para fines militares.

Según el portavoz de la policía de Karak, Shaukat Khan, los insurgentes diseñaron una operación en dos fases. La primera parte ocurrió durante la mañana, cuando un dron diseñado originalmente para uso civil lanzó explosivos contra un puesto de control de la FC, siete de cuyos agentes resultaron heridos.

Cuando una ambulancia evacuaba a esos siete heridos hacia un centro médico, los atacantes abrieron fuego contra el vehículo en el área de Dargah Shaheedan. Fue en este segundo asalto donde fallecieron tres de los agentes y resultaron heridos dos miembros de los equipos de rescate.

Aunque nadie ha reivindicado la acción por el momento, las sospechas recaen sobre el grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), el principal brazo de los talibanes paquistaníes.

Este incidente se produce en un momento de tensión entre Pakistán y Afganistán después de que las fuerzas paquistaníes acometieran el fin de semana una serie de ataques aéreos contra zonas civiles afganas, en las que aseguran que se guarecen grupos terroristas.

Pakistán sostiene que la vuelta de los talibanes al poder en Afganistán en 2021 ha proporcionado al TTP un «santuario seguro» desde donde lanzar ataques transfronterizos. EFE

