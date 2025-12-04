Mulino considera un gran honor asistir a la entrega del Nobel de la Paz a Machado

Ciudad de Panamá, 4 dic (EFE).- El presidente panameño, José Raúl Mulino, dijo este jueves que «será un gran honor» asistir el próximo 10 de diciembre en Oslo, Noruega, al acto de entrega del Premio Nobel de la Paz conferido a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

«Para mi como panameño, como presidente y como demócrata es una gran oportunidad poder estar ahí, respaldar a esta mujer símbolo de la lucha tenaz contra una dictadura que tiene a ese pueblo de Venezuela oprimido, humillado y empobrecido», declaró Mulino durante su conferencia de prensa semanal.

El jefe de Estado precisó que viajará el próximo domingo en la tarde hacia la capital noruega, donde el miércoles tendrá lugar la ceremonia del Nobel, y que regresará a Panamá el jueves muy tarde en la noche.

«Así que será un gran honor compartir con otros mandatarios invitados a este importante acto», agregó Mulino, quien ya había anunciado el pasado 20 de noviembre que acompañaría a Machado, deseando que «ojalá pudiera estar ella allí» en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz.

La líder opositora agradeció este miércoles a Mulino y al presidente de Paraguay, Santiago Peña, así como a la congresista estadounidense María Elvira Salazar por aceptar la invitación para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo.

El Comité Nobel noruego declaró recientemente que Machado dejó en claro que viajará a Oslo para recibir el premio.

Sin embargo, el líder del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, consideró, en declaraciones al canal público NRK, que se trata de «un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio», por lo que dijo esperar que se garantice la seguridad de la opositora y pueda llegar a Noruega, pero también regresar al país.

Machado ganó el Premio Nobel de la Paz 2025 «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia», según anunció el pasado 10 de octubre el Comité Nobel noruego.

La dirigente ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las de la paz, subrayó el comité, que agregó que la galardonada encarna la esperanza de un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces.

Como líder del movimiento democrático en Venezuela Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes, destacó el comité.

La premiada ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que en su día estuvo profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo, añade. EFE

