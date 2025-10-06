The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Multitudinaria protesta en Marruecos contra la «masacre» de palestinos en Gaza

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Decenas de miles de marroquíes se manifestaron el domingo en Rabat contra las «masacres» de palestinos en Gaza y contra la normalización de relaciones de su país con Israel, casi dos años después del inicio de la guerra.

«Abran los pasos y detengan las masacres», «Gaza, perdónanos», «los marroquíes están con Palestina», coreó al unísono la multitud que marchó por una de las principales avenidas del centro de la capital.

Los manifestantes respondieron al llamado de diversas organizaciones, entre ellas una coalición que agrupa a islamistas y partidos de izquierda.

«La guerra ha alcanzado un nivel de horror sin precedentes. Estamos presenciando un genocidio de los palestinos», dijo a AFP Mohamed Baraka, de 56 años.

Los manifestantes también expresaron su rechazo a la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel, acordada a finales de 2020.

Varias manifestaciones de gran magnitud han tenido lugar en este reino desde el inicio de la guerra en Gaza.

Marruecos ha pedido oficialmente «el cese inmediato de la guerra», sin cuestionar la normalización de relaciones.

Casi dos años después del 7 de octubre, negociadores israelíes y de Hamás deben llegar este domingo a El Cairo para negociaciones indirectas sobre el plan del presidente estadounidense Donald Trump, que busca poner fin a la guerra en Gaza y lograr la liberación de los rehenes.

kao/iba/hme/meb/mb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
49 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR