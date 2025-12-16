Naciones Unidas adopta una resolución sobre el sargazo presentada por República Dominicana

Santo Domingo, 16 dic (EFE).- La Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente (UNEA-7) aprobó una resolución sobre el alga sargazo presentada por la República Dominicana con el copatrocinio de Barbados y Jamaica, que «abre la puerta a más investigación, más recursos y más cooperación» en lucha contra este fenómeno que impacta el desarrollo sostenible y la economía de las zonas afectadas, informó este martes la Cancillería dominicana.

El texto, aprobado el pasado 11 de diciembre, recoge que la afluencia masiva del sargazo representa un problema socioeconómico y ambiental grave y creciente que afecta de manera desproporcionada a la región del Gran Caribe y a África Occidental.

Este fenómeno tiene graves repercusiones en la economía, el desarrollo sostenible, el turismo, la biodiversidad marina, la pesca, los medios de vida y la salud pública, de acuerdo con el documento de Naciones Unidas, indicó la Cancillería en un comunicado de prensa.

Asimismo, el texto de la resolución, titulada «Fortalecimiento de la respuesta mundial ante la afluencia masiva de floraciones de sargazo», destaca que el fenómeno supone un desafío emergente para otras regiones del mundo.

A través de esta resolución, la UNEA solicita a la directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) elaborar un informe exhaustivo que evalúe las iniciativas existentes sobre sargazo y convoque una reunión de alto nivel para analizar sus conclusiones y fortalecer la cooperación internacional.

«La resolución abre la puerta a más investigación, más recursos y más cooperación, y envía un mensaje claro: el Gran Caribe no está solo en esta batalla», señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano.

El Gobierno dominicano afirmó que gracias a esta decisión «se coloca en la primera línea de la respuesta global frente al sargazo, transformando una amenaza recurrente para sus costas y su economía en una causa compartida por la comunidad internacional».

La región del Caribe afrontó este año las mayores concentraciones de sargazo registradas en más de una década, hasta el viernes 8 de agosto ya alcanzaban las 60.800 toneladas.

En agosto, México, América Latina, el Caribe y la Unión Europea, en el marco de la Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe para la Implementación de la Acción Climática Regional, acordaron un Plan de Acción Regional sobre el sargazo, para prevenir, alertar, recolectar y valorizar esta alga bajo un enfoque de economía circular.

La presencia masiva de sargazo preocupa en gran manera a la República Dominicana, donde el turismo tiene un papel clave en la economía al contribuir al 19 % del Producto Interior Bruto (PIB).

Además de sus eventuales repercusiones en el turismo, esta macroalga tiene efectos adversos para los ecosistemas marinos e impacta negativamente en la economía de los pescadores, a lo que hay que sumar el mal olor al descomponerse y los eventuales problemas respiratorios en poblaciones vulnerables.

Entre los aspectos positivos del sargazo estarían su utilización como fertilizante, la generación de biomasa o la extracción de materiales de uso industrial. EFE

