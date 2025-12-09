Nasralla denuncia «fraude monumental» y pide escrutinio «acta por acta» en Honduras

Tegucigalpa, 9 dic (EFE).- El candidato presidencial del conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, denunció este martes un «fraude monumental» en Honduras y exigió un escrutinio especial «acta por acta» ante una serie de fallas técnicas y presuntas irregularidades en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Nasralla afirmó a periodistas que existe «un fraude monumental» en la información de las actas enviadas al Consejo Nacional Electoral (CNE) y en la que ha sido divulgada hasta ahora, cuando según la página web de ese organismo se ha escrutado el 99,40 % de las actas con Nasry Asfura, del Partido Nacional, a la cabeza. EFE

