Natura acuerda el pago de 67 millones de dólares para cerrar un litigio en EE.UU.

1 minuto

Río de Janeiro, 23 feb (EFE).- El fabricante de cosméticos brasileño Natura anunció este lunes que llegó a un acuerdo para pagar 67 millones de dólares (57 millones de euros) y poner punto final al proceso judicial que involucraba a su antigua marca Avon en Estados Unidos.

Avon fue condenada en primera instancia por acusaciones de contaminación por asbesto en productos de talco. La condena se confirmó en la Corte de Apelación de California, con un valor de 68,8 millones de dólares.

Natura decidió cerrar definitivamente la disputa mediante el pago de 67 millones de dólares, cifra ya prevista en sus balances financieros de 2025, según informó la compañía en un comunicado enviado al mercado.

El desembolso se realizará el 6 de marzo de 2026, de acuerdo con la información.

Natura explicó que el impacto económico será compensado en gran parte por ingresos derivados de la venta de las operaciones de la marca en América Latina (22 millones de dólares) y Rusia (26,9 millones de euros o 31,6 millones de dólares).

En la nota, la compañía brasileña enfatizó que el acuerdo «no implica reconocimiento de culpa ni de prácticas irregulares» y responde a los intereses de la empresa ante los costos y riesgos del sistema judicial estadounidense.

De acuerdo con Natura, la resolución del caso marca el cierre de las obligaciones de Natura vinculadas a litigios de su antigua marca, permitiendo a la compañía concentrar sus esfuerzos en el crecimiento de sus operaciones en América Latina. EFE

mat/cms/nvm