Nestlé despide a su director general por una relación amorosa «con una subordinada directa»

El gigante suizo de alimentos Nestlé anunció el lunes el despido con efecto inmediato de su director general Laurent Freixe, debido a una «relación amorosa no declarada con una subordinada directa».

«Era una decisión necesaria. Los valores de Nestlé y una buena gobernanza constituyen los fundamentos sólidos de nuestra empresa. Agradezco a Laurent por sus años de servicio», declaró en un comunicado el presidente del consejo de administración Paul Bulcke.

El francés Laurent Freixe había sido nombrado director general en septiembre de 2024 de este grupo propietario de más de 2000 marcas, entre ellas las cápsulas de café Nespresso y las barras de chocolate KitKat.

La empresa precisó que el despido de su director se produjo tras una investigación que reveló que mantenía una «relación amorosa no declarada», algo que constituye «una infracción al código de buena conducta profesional de Nestlé».

«De acuerdo con las buenas prácticas de gobernanza empresarial, el consejo de administración ordenó que se realizara una investigación, supervisada por Paul Bulcke (…) y Pablo Isla, Lead Independent Director, con el apoyo de asesores legales externos independientes», agregó la empresa.

En el mismo comunicado, Bulcke anuncia que el ejecutivo francés será reemplazado por Philipp Navratil, exdirectivo de Nespresso, quien se unió a la dirección general del grupo en enero de 2025. 

A finales de julio, el gigante suizo había mantenido sus previsiones para 2025 a pesar de las incertidumbres macroeconómicas, entre el entorno de deflación en China que frenó sus ventas en el primer semestre y un clima de consumo frágil en el continente americano.

También había anunciado el inicio de una revisión estratégica de sus actividades de vitaminas y complementos alimenticios, señalando que estaba avanzando en la evaluación estratégica de sus aguas embotelladas, sacudidas por un escándalo en Francia y Suiza relacionado con procesos de micro-filtración prohibidos para las aguas minerales.

