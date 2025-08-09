Netanyahu alaba la «visión global» de Trump tras el acuerdo entre Azerbaiyán y Armenia

2 minutos

Jerusalén, 9 ago (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, alabó este sábado el «liderazgo intrépido» y la «visión global» del presidente estadounidense, Donald Trump, tras el acuerdo firmado este viernes en la Casa Blanca entre los líderes de Armenia y Azerbaiyán para poner fin a décadas de conflicto.

«¡Enhorabuena al presidente Trump! Su liderazgo intrépido y su visión global han hecho posible otro acuerdo de paz. También felicito al presidente Aliyev, al primer ministro Pashinyan y a los pueblos de Azerbaiyán y Armenia por la firma de este histórico acuerdo. Que todos disfruten de una nueva era de reconciliación y prosperidad compartida», escribió el primer ministro en su cuenta de X.

También el presidente israelí, Isaac Herzog, alabó al mandatario estadounidense y le agradeció su «compromiso con la paz en el mundo».

«Espero y rezo para que veamos muchos acuerdos históricos más en el mundo bajo tu liderazgo, sobre todo la vuelta urgente de nuestros rehenes del infierno que están soportando de la mano de Hamás en Gaza», escribió Herzog en redes sociales.

Los mensajes llegan después de que el gabinete de seguridad del Gobierno israelí, con autoridad para tomar decisiones sobre el curso de la guerra, aprobase el viernes de madrugada un plan de Netanyahu para expandir su ofensiva y conquistar la ciudad de Gaza, donde se estima que viven un millón de palestinos, muchos desplazados.

El plan ha sido rechazado por las familias de los rehenes israelíes que continúan en la Franja (30 muertos y 20 vivos, según las estimaciones de Israel), que temen que la expansión de los combates ponga en riesgo a sus seres queridos y aleje aún más la posibilidad de lograr un pacto con Hamás para liberarlos.

El anuncio de la nueva ofensiva llega después de meses de negociaciones infructuosas, mediadas por Estados Unidos, para lograr un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en la Franja.EFE

jdg/mar