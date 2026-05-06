Netanyahu sobre Irán: «Estamos preparados para cualquier escenario»

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Jerusalén, 6 may (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró este miércoles que su Ejército está preparado «para cualquier escenario» en Irán, y quiso disipar cualquier rumor sobre la falta de coordinación con EE.UU. tras la propuesta de este país para sellar un acuerdo de paz.

«Estamos preparados para cualquier escenario, y esta es mi instrucción a las Fuerzas de Defensa de Israel y a nuestras fuerzas de seguridad», dijo Netanyahu en un videomensaje al inicio de una reunión con su gabinete de seguridad.

El encuentro se produce después de que Irán confirmase hoy que continúa evaluando la propuesta de Estados Unidos para un acuerdo de paz y la reapertura de Ormuz, pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, ya ha advertido de que si no acepta su plan atacará con mayor intensidad que antes.

«Hablo con el presidente Trump casi a diario. Mi equipo y el suyo se comunican diariamente, incluso hoy. Y también hablaré con el presidente Trump esta noche», dijo Netanyahu, después de que algunas fuentes israelíes asegurasen que el Gobierno desconocía la última propuesta.

«Tenemos plena coordinación, no hay sorpresas. Compartimos objetivos comunes y el más importante es eliminar todo el material (nuclear) enriquecido de Irán y desmantelar su capacidad de enriquecimiento», añadió.

Según la propuesta de acuerdo, Irán se comprometería a una moratoria en el enriquecimiento nuclear; Estados Unidos levantaría sus sanciones y liberaría miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados, y ambas partes eliminarían las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz.

Trump anunció el martes la suspensión de la operación Proyecto Libertad, que había lanzado EEUU el lunes para liberar a los buques atrapados en el estratégico estrecho de Ormuz a raíz del bloqueo iraní.

El mandatario estadounidense dijo que la decisión se debe al «considerable progreso hacia un acuerdo» con Teherán, sin dar más detalles al respecto. EFE

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