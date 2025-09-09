The Swiss voice in the world since 1935

Netflix celebra con inversiones los 80 años de los míticos Estudios Churubusco de México

Ciudad de México, 9 sep (EFE).- Con el propósito de fortalecer la industria audiovisual mexicana y mejorar los Estudios Churubusco, los más importantes de México y que este año cumplen ocho décadas, se inauguró este martes México Audiovisual 2025 (Mexav), el primer foro en el sector que contará con el apoyo de Netflix, compañía que también invertirá en la renovación de este espacio fílmico.

En el encuentro conmemorativo, el director general de Netflix, Ted Sarandos, reconoció la trayectoria de los estudios en los que se han rodado miles de películas de directores que consideró referentes del cine mexicano como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, con quienes la empresa ha colaborado.

“Este es uno de los estudios más importantes en la historia de la televisión y del cine en México (…) El país siempre ha sido la casa de los mejores artistas y narradores en el mundo”, afirmó el directivo de la compañía que invertirá dos millones de dólares en la renovación de los históricos estudios.

Una decisión que Sarandos reconoció estar en línea con los mil millones de dólares que, al inicio de año, Netflix anunció que destinaría para producir veinte películas y series anuales en el país durante los próximos cuatro años (2025-2028).

“Vamos a invertir en los Estudios a Churubusco para ayudar a mejorar las facilidades”, dijo Sarandos tras apuntar que este esfuerzo impulsará el crecimiento del sector y el talento de los realizadores.

El ejecutivo de Netflix también resaltó que uno de los grandes aprendizajes de la plataforma es el trabajo en equipo de los distintos sectores: productores, directores, creadores de políticas públicas, gobierno e inversionistas.

En cuanto al monto total de la renovación de este espacio histórico para el cine mexicano, el director general de los Estudios Churubusco, Cristián Calónico, precisó que al recurso destinado por la multinacional del entretenimiento se suma la aportación presupuestal del Gobierno de México.

“Tenemos aprobado un recurso de 268 millones de pesos (unos 14,38 millones de dólares) por parte del Gobierno federal para esta renovación a los que se suman dos millones de dólares que Netflix anunció como apoyo”, aclaró Calónico, acerca del presupuesto para los estudios del que gran parte se destinará al mejoramiento de los foros y a apostar por la sostenibilidad del recinto.

A la inauguración asistió, en representación de la Secretaría de Economía, Sergio Silva Castañeda, jefe de la Unidad de Fomento y Crecimiento Económico, quien subrayó la necesidad de que esta industria sea atendida por el Estado.

“Reconstruyamos los mecanismos con los que el Estado apoyó durante mucho tiempo este tipo de actividades (…) que generan empleo y bienestar”, apuntó Silva Castañeda tras reafirmar el compromiso del Gobierno hacia este sector productivo que “ayuda a preservar la identidad cultural”.

El primer Foro de la Industria Audiovisual en México se celebrará del 9 al 10 de septiembre con trece mesas de diálogo que explorarán los retos y oportunidades de la industria en temas de sostenibilidad, innovación tecnológica e inteligencia artificial.

Además, en la cita se compartirán experiencias de formación en el desarrollo de capacidades para fortalecer la circulación y visibilización de las producciones en México y a nivel internacional. EFE

