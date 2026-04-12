Nicaragua cerró 2025 con 810.197 empleos formales, un 1 % más que en 2024

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San José, 12 abr (EFE).- Nicaragua cerró 2025 con 810.197 trabajadores afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), un 1 % más que el año anterior (802.372), informó este domingo el Banco Central del país centroamericano.

«Al cierre del año (2025), el número de afiliados al INSS alcanzó 810.197 afiliados, lo que representó un crecimiento interanual de uno por ciento en comparación con diciembre de 2024, equivalente a un aumento de 7.825 afiliados», indicó el banco emisor de Nicaragua en un informe.

Ese resultado estuvo explicado principalmente por las nuevas afiliaciones en los sectores de comercio (11.265 afiliados), financiero (3,490 afiliados), transporte (2.510 afiliados) y servicios comunales (2.059 afiliados), detalló la entidad monetaria.

En tanto, la industria manufacturera registró una menor afiliación al pasar de 174.497 inscritos en el INSS en el 2024 a 162.543 en 2025, es decir 11.954 afiliados menos (-6,9%), de acuerdo con la información.

Esos 810.197 trabajadores afiliados a la Seguridad Social nicaragüense suponen un 9,7% menos a los registrados en marzo de 2018 (896.869), un mes antes de que estallara la crisis sociopolítica que aún vive el país bajo el gobierno de Daniel Ortega.

Los más de 800 mil asegurados a diciembre pasado son también inferiores a los 921.328 trabajadores inscritos en el INSS hasta noviembre de 2017, cuando Nicaragua registró su pico más alto.

Los afiliados al instituto en mención representan un 22,2% de la Población Económicamente Activa (PEA) y un 11,9% de la población total de Nicaragua, estimada en 6,8 millones de habitantes, según datos oficiales.

En 2018, Nicaragua perdió 157.923 empleos formales como consecuencia de la crisis sociopolítica que vive el país desde hace 96 meses, según la misma fuente oficial.

La ola de protestas de 2018 dejó al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684 y el presidente Ortega reconoce que fueron «más de 300» tras afirmar que se trató de un intento de golpe de Estado.

Desde entonces, Nicaragua atraviesa una crisis política y social, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta y con sus principales contendientes en prisión o en el exilio. EFE

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