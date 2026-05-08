Nicaragua otorga dos nuevos títulos mineros a una empresa canadiense

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San José, 8 may (EFE).- El Gobierno de Nicaragua otorgó este viernes dos concesiones mineras a cielo abierto a la empresa canadiense La India Gold S.A., con una superficie total de 12.251,85 hectáreas, la séptima tras las sanciones de Estados Unidos al sector minero nicaragüense, informó en Managua el Diario Oficial La Gaceta.

En su certificación, la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia renovó a La India Gold, representada en Managua por un ciudadano canadiense con residencia nicaragüense, la concesión minera para el aprovechamiento de minerales en el lote denominado La India, con una superficie de 6.850 hectáreas, ubicado en los municipios de San Isidro, de la provincia de Matagalpa, y Santa Rosa del Peñón y El Jicaral, de la provincia de León.

Nicaragua también otorgó a esa misma firma otra concesión minera para el aprovechamiento de minerales en el lote denominado Cinco Pinos I, con una superficie de 5.401,85 hectáreas, ubicado en los municipios de Somotillo, Santo Tomás del Norte, Villanueva y San Francisco del Norte, de la provincia de Chinandega, de acuerdo con la información.

En total, el Ejecutivo que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha otorgado siete concesiones mineras a esa misma empresa en los últimos tres días por un total de 69.538,86 hectáreas.

A mediados de abril pasado, EE.UU. sancionó a dos hijos de Ortega y Murillo, un viceministro, otros cuatro individuos y a siete empresas mineras, todos ellos involucrados en la extracción y comercialización de oro en el país centroamericano.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, los sancionados «ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua» y están «involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua» ligadas al sector aurífero.

Tras esas sanciones, Nicaragua solamente había otorgado permisos mineros a empresas chinas.

Las exportaciones mineras de Nicaragua ascendieron a 2.009,2 millones de dólares en 2025, lo que significó un incremento del 44,4 % respecto a 2024 (1.391,6 millones de dólares), según el informe anual del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) y los datos del Banco Central.

El oro en bruto se consolidó como el principal producto de exportación de Nicaragua, con ingresos por 1.971 millones de dólares, equivalentes al 22,7 % del total exportado, y un volumen de 19,9 toneladas métricas, marcando un hito histórico, según los datos oficiales.

Estados Unidos, Canadá, Suiza y la Unión Europea fueron los principales destinos del oro nicaragüense, de acuerdo con la información.EFE

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