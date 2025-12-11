Nicaragua y China celebran el cuarto aniversario del restablecimiento de sus relaciones

San José, 10 dic (EFE).- Nicaragua y China celebraron este miércoles el cuarto aniversario del restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, oficializado el 10 de diciembre de 2022, informó el Gobierno de Managua.

El restablecimiento de las relaciones bilaterales fue celebrado con un acto cultural a puerta cerrada, en la capital nicaragüense, dijo la copresidenta del país centroamericano, Rosario Murillo, a través de medios oficiales.

«Celebramos en grande porque vamos adelante y porque sabemos que adelante quiere decir que la paz vive, que la paz prevalece y permanece, que la justicia y las verdades verdaderas son», declaró Murillo, esposa del copresidente, Daniel Ortega.

El Gobierno de Ortega y Murillo restableció relaciones con China en diciembre de 2021, inmediatamente después de romper con Taiwán, uno de sus mejores socios económicos y su principal cooperante en el momento de la ruptura.

Murillo también destacó la histórica hermandad y cooperación solidaria entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Comunista de la República Popular China, iniciada en 1985.

«Son 40 años de amistad, de hermandad entre nuestros partidos y una historia de lucha que nos reúne en las mejores relaciones para continuar labrando el porvenir de todos en paz, cooperación solidaria, respetuosa, complementaria», destacó.

El pasado 3 de diciembre, el Gobierno de Nicaragua reafirmó su adhesión al principio de una sola China y rechazó cualquier forma encaminada a la independencia de Taiwán, país con el que los gobernantes sandinistas mantuvieron relaciones entre enero de 2007 y diciembre de 2021.

El Gobierno sandinista aseguró que apoya los esfuerzos de China por lograr la reunificación nacional y que respalda su postura «justa en defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial».

El 20 de diciembre de 2023, el copresidente Ortega, quien suele despotricar del «imperialismo de Estados Unidos», calificó de «mejor regalo navideño» y «una gran noticia» el acuerdo entre China y Nicaragua de elevar sus relaciones diplomáticas al grado de «asociación estratégica».

Esa decisión se oficializó después de que el presidente chino, Xi Jinping, mantuviera una conversación telefónica con Ortega la noche anterior.

Las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República de Nicaragua se establecieron inicialmente en diciembre de 1985, durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990).

En 1990, el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro estableció lazos con Taiwán y, finalmente, el 10 de diciembre de 2021, China y Nicaragua reanudaron relaciones diplomáticas después de que el país centroamericano cortara los lazos con Taipéi, territorio cuya soberanía reclama el gigante asiático. EFE

