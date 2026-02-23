Nick Reiner se declara no culpable del asesinato de sus padres Rob y Michele Reiner

1 minuto

Los Ángeles (EE.UU.), 23 feb (EFE).- Nick Reiner se declaró este lunes no culpable del asesinato de sus padres, el director Rob y Michele Reiner, en un tribunal de Los Ángeles.

Reiner, de 32 años, se enfrenta a dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres el pasado 14 de diciembre. El caso incluye «circunstancias especiales», lo que puede costarle la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. EFE

mrl/jmr-lss