Nick Reiner se declara no culpable del asesinato de sus padres Rob y Michele Reiner

Los Ángeles (EE.UU.), 23 feb (EFE).- Nick Reiner se declaró este lunes no culpable del asesinato de sus padres, el director de cine Rob y Michele Reiner, en un tribunal de Los Ángeles (EE.UU.).

Reiner, de 32 años, se enfrenta a dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres el pasado 14 de diciembre. El caso incluye «circunstancias especiales», lo que puede costarle la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

De acuerdo con NBC, Reiner vestía una prenda de una sola pieza en color canela, llevaba el cabello rapado y solo habló ante el tribunal para renunciar a su derecho a un juicio rápido, lo que implica aceptar que el proceso se prolongue más allá del plazo legal establecido.

La próxima comparecencia de Reiner ante el tribunal está fijada para el 29 de abril.

La lectura de cargos estaba prevista para el 7 de enero, pero se retrasó después de que su abogado en el caso penal, Alan Jackson, quien en el pasado ha representado a figuras como Harvey Weinstein o Kevin Spacey, se retirara del caso.

A Reiner, quien permanece en prisión sin derecho a fianza, se le asignó como representante legal la abogada de oficio Kimberly Green.

Rob Reiner, director de ‘Cuando Harry encontró a Sally’, y la fotógrafa Michele Singer Reiner fueron encontrados apuñalados dentro de su casa de Brentwood el 14 de diciembre y su hijo mediano Nick fue detenido un día después.

La pareja fue encontrada por su hija, quien llegó a la casa después de que una masajista la llamara para avisarle que sus padres no abrían la puerta, según Los Angeles Times.

Nick Reiner había hablado públicamente sobre su lucha durante años contra la adicción a diversas sustancias.

También se le diagnosticó esquizofrenia hace varios años, mientras que algunos medios informaron que estaba recibiendo tratamiento por un trastorno psiquiátrico grave en el momento del asesinato, por lo que se espera que esta condición tenga un peso relevante en el caso. EFE

