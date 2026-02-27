Nigeria adelanta al 16 de enero de 2027 sus elecciones presidenciales y legislativas

2 minutos

Nairobi, 27 feb (EFE).- La Comisión Electoral Nacional Independiente (INEC) de Nigeria anunció que adelanta al 16 de enero de 2027 la celebración de sus elecciones presidenciales y legislativas.

Aunque los comicios estaban fijados para el 20 de febrero de 2027, la INEC alegó que debía ajustar las fechas tras derogar la Ley Electoral de 2022 y promulgar la Ley Electoral de 2026, según un comunicado recogido este viernes por medios locales.

Esta nueva normativa establece que las elecciones a las Gobernaciones y Parlamentos estatales se celebrarán el 6 de febrero de 2027, mientras que las primarias de los partidos deberán tener lugar entre el 23 de abril y el 30 de mayo de 2026.

Las campañas presidenciales y de la Asamblea Nacional (Parlamento nacional bicameral) comenzarán el 19 de agosto de 2026, mientras que las enfocadas a las Gobernaciones y Parlamento estatales se iniciarán el 9 de septiembre de 2026.

Ambas campañas finalizarán 24 horas antes del día de las elecciones.

En Nigeria, el mandato del presidente y de los gobernadores dura cuatro años y sólo se permite una reelección.

El presidente es elegido con mayoría absoluta con sistema de segunda vuelta si ningún candidato obtiene más del 50 % de los sufragios, mientras los gobernadores pueden ser designados con mayoría simple.

En la Asamblea Nacional, se renovarán los 109 escaños en el Senado (Cámara alta) y las 360 bancas en la Cámara de Representantes (Cámara baja).

Aunque aún no se ha anunciado la fecha para registrar candidaturas, el presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, en el cargo desde 2023, podría presentarse a la reelección con su partido, el Congreso de Todos los Progresistas (APC), que posee mayoría en la Asamblea Nacional.

Por su parte, los líderes del Partido Democrático de los Pueblos (PDP) y del Partido Laborista (PL), principales fuerzas opositoras, decidieron en 2025 crear la coalición del Congreso Democrático Africano (CDA) para hacer frente a Tinubu.

Nigeria es una de las economías más grandes de África y uno de los productores de crudo más importantes del continente, pero cuatro de cada diez personas viven por debajo del umbral de la pobreza, según el Banco Mundial. EFE

pmc/pa/cg