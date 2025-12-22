Nigeria anuncia la liberación de unos 130 alumnos secuestrados en una escuela

Nairobi, 22 dic (EFE).- El Gobierno de Nigeria anunció la liberación de unos 130 estudiantes secuestrados el mes pasado en la Escuela Católica de Primaria y Secundaria St. Mary’s, en el estado de Níger (centro-oeste), aunque siguen cautivos una veintena de alumnos y todos los profesores.

“Los 130 escolares restantes secuestrados por terroristas en la Escuela Católica St. Mary’s de Papiri, estado de Níger, el 21 de noviembre, ya han sido liberados”, afirmó el portavoz del Ejecutivo nigeriano, Bayo Onanuga, en una publicación en su cuenta de X a última hora del domingo.

“Se espera que lleguen a Minna el lunes y se reúnan con sus padres para la celebración navideña. Cien fueron liberados previamente por los terroristas, lo que eleva el total de estudiantes liberados a 230. La liberación de los escolares se produjo tras una operación de inteligencia militar”, agregó Onanuga.

De los 303 estudiantes y doce miembros del personal docente raptados por individuos armados, unos 50 lograron escapar por sus propios medios entre el 21 y 22 de noviembre y unos cien fueron liberados el 8 de diciembre.

Aún permanecen en cautiverio al menos 23 menores y todo el personal docente.

Tras el secuestro masivo, el Gobierno de Nigeria ordenó el cierre temporal de 41 escuelas en los estados de Níger, Kebbi (noroeste), Plateau y Benue, en la región central del territorio, que son los principales focos de raptos y ataques armados.

Según un informe de Unicef publicado en abril de 2024, sólo el 37 % de los colegios de diez estados de Nigeria afectados por conflictos cuenta con sistemas de alerta temprana ante amenazas.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques constantes por parte de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de «terroristas».

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram desde 2009 en el noreste del país y, a partir de 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés).

En 2014, Boko Haram secuestró a 276 niñas en una escuela de la aldea de Chibok, en el noreste de Nigeria, unos hechos que causaron conmoción dentro y fuera del país.

Según la ONU, algunas niñas escaparon de sus captores, pero al menos 91 continúan sin regresar a sus casas. EFE

