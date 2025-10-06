No recomiendan la presencia de Anuel AA en el Coliseo de Puerto Rico tras tiroteos

2 minutos

San Juan, 6 oct (EFE).- Jorge Pérez, director ejecutivo de Discover Puerto Rico y asesor estratégico, aseguró este lunes que no recomendaría la presencia de Anuel AA en el Coliseo de Puerto Rico tras el último tiroteo contra el recinto, que se sospecha era una nueva advertencia al artista urbano.

«Es la segunda vez que ocurre un incidente similar con este artista. Después de esta segunda ocasión y según la información, aparentemente el mensaje era para él. Pero si alguien me pregunta, yo como asesor estratégico, pensaría que no se debería permitir» su presentación en el Coliseo, dijo Pérez a la emisora Magic 97.3.

El Coliseo fue tiroteado en 2019, coincidiendo con un concierto de Daddy Yankee al que estaba invitado Anuel AA, y el pasado viernes, cuando el cantante iba a participar en un juego de baloncesto de celebridades.

Según enfatizó Pérez, quien supervisa el Coliseo José Miguel Agrelot, entre otros recintos, el riesgo de que Anuel se presente en la principal sala de espectáculos de la isla es «muy alto».

«La prioridad nuestra es la seguridad de nuestros fanáticos y empleados», afirmó el director ejecutivo de Discover Puerto Rico, agencia que promociona a la isla como destino.

El pasado viernes, seis encapuchados, montados en motocicletas, dispararon contra el Coliseo, dejando una veintena de cristales rotos y más de 150 casquillos de bala de diferentes calibres.

Cuatro empleados del Coliseo se encontraban dentro del lugar durante el ataque, aunque ninguno resultó herido.

El ataque provocó la cancelación de una rueda de prensa para dar detalles de un juego de pretemporada de la NBA entre los Miami Heat y los Orlando Magic al día siguiente y la cancelación de la participación de Anuel en el mencionado juego de celebridades.

Anuel AA, quien estuvo preso en 2016 por posesión ilegal de armas, no ha ofrecido hasta ahora ningún concierto en el Coliseo, el principal recinto de la isla y lugar deseado por todos los artistas del género urbano.

Cualquier decisión relacionada con vetos o restricciones de presentación de artistas en instalaciones públicas recae en el Gobierno de Puerto Rico, a través del Departamento de Seguridad Pública y la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones. EFE

jm/mv/nvm