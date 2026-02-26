Noboa anuncia proyecto para deducir hasta 30 % de Impuesto a Renta a empresas en Ecuador

Quito, 26 feb (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este jueves que presentará a un proyecto de ley que permitirá a las empresas deducir hasta el 30 % del Impuesto a la Renta construyendo viviendas de interés social para beneficio de las personas más vulnerables económicamente.

En un evento público, el gobernante avanzó que la próxima semana presentará el proyecto «para que las empresas puedan deducir hasta 30 % de su Impuesto a la Renta construyendo vivienda de interés social, que va a ser entregado gratis a los más pobres del país».

«Eso demuestra la solidaridad también entre ecuatorianos. Si nosotros, como Estado, les damos la estabilidad que se necesita a las empresas para que puedan ellos hacer dinero, ellos también deben ser solidarios con la gente», comentó en el evento desarrollado en la provincia tropical de Los Ríos.

Reiteró que cumplirán con la oferta realizada al inicio del Gobierno de «dar 200.000 casas en este Gobierno».

El anuncio lo hizo durante el evento en el que realizó la segunda entrega del proyecto “MegaFiltros”, una iniciativa impulsada por la Empresa Pública del Agua (EPA EP) orientada a garantizar el acceso a agua pura para consumo humano en zonas rurales.

“El acceso al agua no es un lujo, es un derecho esencial que por décadas fue ignorado. Mientras otros gobiernos prefirieron mirar hacia otro lado, nosotros asumimos la responsabilidad de entregar un servicio digno, porque entendemos que sin agua segura no hay salud ni progreso”, aseguró el jefe de Estado.

Nicolina Orellana, delegada de Noboa ante la EPA EP, explicó que la iniciativa está dirigida a poblaciones que, por necesidad, han dependido del consumo de agua cruda o del abastecimiento mediante carros cisterna para cubrir sus necesidades básicas. EFE

