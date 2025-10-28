Nokia se dispara un 20,86 % en la Bolsa de Helsinki tras su acuerdo con Nvidia

2 minutos

Helsinki, 28 oct (EFE).- Las acciones de la compañía de telecomunicaciones Nokia se dispararon este martes un 20,86 % al cierre de la Bolsa de Helsinki, después de que el fabricante finlandés anunciara un acuerdo estratégico con el gigante tecnológico estadounidense Nvidia.

La cotización de los títulos de Nokia se disparó desde los 5,45 euros hasta los 6,59 euros en apenas una hora, el tiempo transcurrido entre la publicación del anuncio y el cierre de la sesión bursátil.

El acuerdo estratégico contempla la adquisición por parte de Nvidia del 2,9 % de las acciones de Nokia por unos 1.000 millones de dólares (860.000 euros), para lo que el fabricante finlandés de redes de telecomunicaciones emitirá 166 millones de nuevos títulos.

Según Nokia, ambas compañías han acordado además crear una alianza estratégica para dar forma y liderar el mercado de redes para la Inteligencia Artificial (IA) e impulsar la evolución de las redes para los centros de datos.

«Se espera que la asociación estratégica y la inversión generen un valor significativo para ambas empresas», afirmó el fabricante finlandés en un comunicado.

Nokia señaló que utilizará los ingresos obtenidos con esta operación para acelerar sus planes estratégicos destinados a promover una conectividad fiable en el sector de la IA.

Asimismo, impulsará el desarrollo de su software para las redes móviles de quinta y sexta generación (5G y 6G) de modo que sean compatibles con la arquitectura de los productos de Nvidia, a fin de aumentar su presencia en el mercado de la IA y los servicios en la nube.

Ambas empresas han acordado además colaborar en soluciones de red de IA y explorar oportunidades para incorporar las tecnologías ópticas y de conmutación de centros de datos de Nokia en la futura infraestructura de IA del gigante estadounidense.

«El próximo salto en las telecomunicaciones no es solo del 5G al 6G, sino un rediseño fundamental de la red para ofrecer conectividad basada en la IA, capaz de procesar la inteligencia desde el centro de datos hasta el punto final», dijo en el comunicado Justin Hotard, consejero delegado de Nokia. EFE

jg/cae/rcf