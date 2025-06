Noruega no duda del compromiso de EE.UU. con la OTAN y el artículo 5

La Haya (Países Bajos), 25 jun (EFE).- El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, se mostró este miércoles seguro del compromiso de Estados Unidos con la OTAN y el artículo 5 sobre la defensa colectiva a su llegada a la cumbre de la Alianza.

«Creo que Estados Unidos respalda al cien por cien sus obligaciones con la OTAN y con el artículo 5», dijo Støre.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había rehusado la víspera dar su apoyo explícito a ese artículo.

«Estoy comprometido a salvar vidas y a la seguridad y les daré una definición exacta cuando llegue (a la cumbre de la OTAN)», señaló Trump.

«Depende de su definición. Hay muchas definiciones del artículo 5. Pero me comprometo a ser su amigo. Me he hecho amigo de muchos de esos líderes y me comprometo a ayudarlos», afirmó Trump a bordo del Air Force One de camino a La Haya para participar en la cumbre de líderes de la OTAN.

El artículo 5 recoge el principio de defensa colectiva por el que un ataque contra uno de los miembros de la OTAN se entiende como un ataque contra todos los miembros.

Støre resaltó la importancia «histórica» de la cumbre de La Haya, donde se acordará una subida del gasto militar hasta el 5 % del PIB.

«Lo importante ahora es que se ha acordado el porcentaje, pero es sólo importante si somos capaces de invertir en el equipo adecuado de forma conjunta», afirmó.

El jefe de gobierno noruego destacó la importancia de que la OTAN esté más presente en el Ártico y de mantener el «esfuerzo común» para apoyar a Ucrania en la guerra con Rusia. EFE

