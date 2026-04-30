Novo Banco es vendido al francés BPCE por 6.700 millones de euros

1 minuto

Lisboa, 30 abr (EFE).- El Gobierno de Portugal informó este jueves de que ha concluido la venta del luso Novo Banco al BPCE, el segundo mayor banco de Francia, por un precio total de 6.700 millones de euros.

El Ministerio de Finanzas precisó en un comunicado que el Ejecutivo «celebra la conclusión» de la venta, cuando se ha producido hoy la última fase del proceso, «relativa al pago y la transferencia de las acciones».

Según sus datos, el precio final de adquisición fue fijado en 6.500 millones de euros, «lo que implica un ratio price-to-earnings de 7,85 basado en un beneficio de 828 millones de euros de 2025» y, tras el aumento del capital propio del banco durante los primeros cuatro meses de 2026, «el precio total de adquisición asciende a 6.700 millones de euros, a 30 de abril de 2026». EFE

cch/rml