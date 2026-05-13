Nueva Delhi esconde a sus sintecho ante la llegada de enviados internacionales

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Nueva Delhi, 13 may (EFE).- Las autoridades de Nueva Delhi han iniciado un operativo para trasladar a albergues a las personas sin hogar que pernoctan en las calles, una medida encaminada a despejar las vías públicas mientras la ciudad se prepara para una reunión del bloque de los BRICS el jueves y dos cumbres internacionales a finales de mes.

La Corporación Municipal de Delhi (MCD, por sus siglas en inglés) solicitó a varios organismos gubernamentales, entre ellos la Policía local y el departamento de Obras Públicas, la reubicación de los sintecho que se encuentran en aceras, medianas y bajo puentes elevados, según informó la agencia local PTI.

El plan de contención urbana se diseñó originalmente para adecuar la ciudad de cara a la IV Cumbre del Foro India-África y el primer encuentro de la Alianza Internacional de Grandes Felinos (IBCA, en inglés), eventos que acogerá a fin de mes el centro de convenciones Bharat Mandapam, reza el comunicado de la MCD recogido por el medio.

Además de estas dos cumbres, la campaña que ya ha empezado coincide también esta semana con la reunión de ministros de Exteriores de los BRICS (grupo integrado originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, al que se han ido incorporando otros actores), lo que ha supuesto la llegada a la capital de las primeras delegaciones internacionales.

Las inspecciones conjuntas realizadas por el MCD y los otros organismos gubernamentales detectaron a numerosas personas residiendo de forma temporal en las principales arterias de la ciudad, por lo que se dispuso su traslado hacia la red de refugios urbanos.

Estas acciones de reubicación no suponen una práctica nueva en la capital india, ya que durante la cumbre de líderes del G20 en 2023 las autoridades llevaron a cabo un plan de embellecimiento similar que incluyó el desalojo forzoso de miles de personas y la instalación de paneles para ocultar los barrios marginales.

En aquella ocasión, organizaciones civiles denunciaron que entre 250.000 y 300.000 ciudadanos fueron desplazados de sus hogares en los alrededores de la metrópoli, una medida que generó críticas sobre el intento de proyectar una imagen de ciudad moderna ocultando la realidad de la población más empobrecida. EFE

mtv/pcc