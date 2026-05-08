Nueva Jersey vigila a dos residentes por posible exposición al hantavirus

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Nueva York, 8 may (EFE).- Las autoridades sanitarias de Nueva Jersey (EE.UU.) mantienen vigilados a dos residentes del estado tras haber estado potencialmente expuestos a una persona infectada con hantavirus, en un caso vinculado al brote detectado en el crucero MV Hondius, informó este viernes la gobernadora Mikie Sherrill.

Según el Departamento de Salud de Nueva Jersey, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) notificó que la exposición no ocurrió a bordo del buque, sino durante un viaje aéreo internacional después de que la persona infectada desembarcara.

«Ambos individuos están siendo monitorizados en coordinación con los funcionarios de salud locales y actualmente no presentan síntomas», aseguró la gobernadora Sherrill a través de sus redes sociales, subrayando que el riesgo para la población «sigue siendo muy bajo» y que no hay casos confirmados en el estado.

El brote, que ha reavivado la preocupación sanitaria internacional, afecta al crucero MV Hondius y hasta la fecha se han confirmado tres fallecimientos vinculados a la infección.

El hantavirus es una infección zoonótica transmitida principalmente por roedores a través de heces, orina o saliva. EFE

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