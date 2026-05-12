Nueva subida en el precios de los combustibles en Ecuador

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Quito, 12 may (EFE).- El precio de las gasolinas de mayor consumo en Ecuador: ‘Extra’ y ‘Ecopaís’, de bajo octanaje, volvieron a subir este mes después de haber roto en abril pasado por primera vez la barrera de los 3 dólares por galón (3,78 litros), en medio de la incertidumbre internacional por la variación del costo del petróleo debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Desde este 12 de mayo el costo de los mencionados combustibles pasó de 3,02 a 3,16 dólares por galón, mientras que la gasolina ‘Súper Premium’ cuesta 4,81 dólares y el diésel premium 3,10 dólares por galón.

En las últimas horas se registraron en ciertas zonas largas filas de vehículos en busca de combustible y algunas estaciones de servicio vendieron el producto racionado, otras señalaron no tener gasolina ‘Extra’ y unas más despacharon con normalidad.

Desde mediados de 2024 rige en Ecuador un sistema de bandas de precios para las gasolinas de bajo octanaje, que establece que, sin importar cuánto varíe el precio internacional del petróleo, lo máximo que puede subir cada mes en el país andino es el 5 %.

Pero, en agosto de 2025, el Gobierno de Daniel Noboa implementó una nueva fórmula para calcular el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís.

Aunque se mantiene el sistema de bandas, la medida incluyó otros componentes que reducen el monto de subsidio estatal para estos combustibles.

El petróleo es uno de los principales productos de exportación de Ecuador y uno de los puntales para la financiación del presupuesto general del Estado. EFE

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