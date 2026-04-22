Nueva Zelanda anuncia que firmará un acuerdo de libre comercio con India la próxima semana

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Bangkok, 22 abr (EFE).- Las autoridades de Nueva Zelanda e India firmarán el próximo lunes un tratado de libre comercio que se negoció en menos de un año y con el que Wellington espera impulsar su economía, desacelerada en los últimos dos años.

Así lo anuncio en su cuenta de X este miércoles el primer ministro neozelandés, Christopher Luxon, quien dijo que el tratado, cuyas negociaciones cerraron el pasado diciembre, dará a los exportadores de su país acceso a 1.400 millones de clientes, en alusión a los habitantes de India, la nación más poblada del mundo.

«Para un país como Nueva Zelanda (con 5,3 millones de habitantes) esto es enorme. Significa más empleos en granjas y huertos, más dinero llegando a las comunidades locales y al bolsillo de los neozelandeses», dijo Luxon en su mensaje.

El mandatario hace este anuncio un día después de superar una moción interna de confianza sobre su liderazgo del conservador Partido Nacional, en medio de una caída en su popularidad y tensiones dentro de su formación política.

Su aceptación ha registrado un descenso significativo en los últimos meses, en un contexto marcado por señales de debilitamiento económico y aumento del desempleo, que se situó en el 5,4 % en el cuarto trimestre de 2025, lo que supone un ligero aumento frente al 5,3 % del trimestre anterior y el nivel más alto desde 2015.

Esta situación ha provocado una fuerte salida de ciudadanos al extranjero, con 120.000 personas que abandonaron el país en 2025, una de las cifras más altas registradas, con un flujo especialmente marcado hacia Australia.

Luxon busca reforzar la economía con este pacto con India, pese a las críticas de su socio de gobierno y ministro de Exteriores, Winston Peters, quien considera que el acuerdo «cede demasiado, especialmente en inmigración» a favor de los ciudadanos indios.

El Gobierno indio confirmó en diciembre que el tratado excluye totalmente el acceso al mercado de productos lácteos, el príncipal ítem de exportación de Nueva Zelanda, así como el café, azúcar y caucho para proteger a sus agricultores locales.

Por su parte, India viene de cerrar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea el pasado enero, descrito por ambas partes como histórico, mientras también trata de diversificar sus socios ante las presiones arancelarias de Washington y la competencia con Pekín. EFE

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