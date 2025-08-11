Nueva Zelanda se plantea reconocer al Estado de Palestina en la Asamblea de la ONU

2 minutos

Bangkok, 11 ago (EFE).- El Gobierno de Nueva Zelanda anunció este lunes que se plantea reconocer al Estado de Palestina, en medio de la tendencia mundial impulsada por países como Francia y Canadá, una decisión que Wellington espera cerrar en septiembre, de cara a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

«El Ejecutivo evaluará cuidadosamente su postura», afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Winston Peters, citado en un escrito oficial publicado después de la reunión de gabinete en la que planteó el tema.

«Este no es un asunto sencillo ni claro. Existe una amplia gama de opiniones firmemente arraigadas en nuestro Gobierno, el Parlamento y, de hecho, en la sociedad neozelandesa sobre la cuestión del reconocimiento de un Estado palestino», sostuvo.

El canciller, que presentará en la Asamblea de la ONU en Nueva York la decisión final, dijo que si es positiva, a finales de septiembre Nueva Zelanda dirá «cuándo y cómo» va a reconocer a Palestina.

«Es justo que este complejo asunto se aborde con calma, cautela y criterio. La catástrofe humanitaria en Gaza ocupa, con razón, un lugar prioritario en la agenda mundial», prosiguió.

Peters remarcó que aunque en la comunidad internacional convergen opiniones encontradas sobre el tema, Nueva Zelanda actuará de acuerdo con sus propios principios, valores e intereses y tras evaluar si «existen los requisitos previos para un Estado palestino viable y legítimo, en términos de seguridad, políticos, diplomáticos y económicos».

«Si bien estamos muy lejos de Oriente Medio, seguiremos asegurándonos de que nuestra voz se escuche», añadió.

Wellington planteó la posibilidad el mismo día en el que el primer ministro de la vecina Australia, Anthony Albanese, confirmó que reconocerá al Estado de Palestina también en septiembre en la Asamblea de la ONU en Estados Unidos. EFE

hp/pav/alf