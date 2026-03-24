Nuevo Gobierno chileno retira el apoyo a la expresidenta Bachelet para dirigir la ONU

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Santiago de Chile, 24 mar (EFE).- El nuevo gobierno chileno, liderado por el ultraderechista José Antonio Kast, anunció este martes que retira su apoyo a la candidatura de la expresidenta chilena, la socialista Michelle Bachelet, para dirigir la ONU, impulsada por la anterior Administración junto a México y Brasil.

En un comunicado oficial difundo a los medios, el ministerio chileno de Asuntos Exteriores explicó: «Hemos llegado a la convicción de que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación».

«Junto con retirar el patrocinio de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas que nos representan en el exterior dejarán de participar en los esfuerzos de promoción de esta candidatura», agregó.

El nuevo Ejecutivo chileno señaló, no obstante, que «en consideración a la trayectoria de la expresidenta Bachelet», en el caso de que ella decida continuar con su candidatura, Chile se abstendrá de apoyar a cualquier otro candidato en el proceso.

La candidatura de Bachelet, quien tiene un gran prestigio en el organismo internacional, donde fue Directora ejecutiva de ONU Mujeres y Secretaria general adjunta de la ONU, fue impulsada por el expresidente progresista chileno Gabriel Boric, pocos meses antes de traspasar el poder, el pasado 11 de marzo.

Bachelet, de 74 años, parte entre las favoritas para dirigir la ONU, pues todo apunta a que la rotación llevará a la secretaria general del organismo a escoger a un latinoamericano para el puesto, que por primera vez en la historia podría recaer en una mujer.

Durante la campaña electoral chilena, el ultraderechista Kast (60) ya dejó entrever que no apostaba por ella por los signos de oposición a su candidatura por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, al que el nuevo mandatario se muestra afín.

El anuncio coincidió con las críticas este martes al Gobierno chileno por el alza histórico a los precios del combustible, que repercutirá de forma directa en el bolsillo de los ciudadanos y que ha desencadenado malestar y protestas en todo el país. EFE

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