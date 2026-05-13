Nuevo ministro paraguayo busca multiplicar el turismo con megaparques y capital extranjero

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Asunción, 13 may (EFE).- El ministro de la Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay (Senatur), Jacinto Santa María, dijo en una entrevista con EFE que apuesta por atraer grandes inversiones para desarrollar parques temáticos y otros megaproyectos con los que busca convertir al país en un destino turístico regional y captar hasta 10 millones de visitantes anuales en 2037.

Santa María, que asumió el cargo hace dos semanas, sostiene que Paraguay puede competir como destino regional gracias a su baja carga impositiva, su ubicación en el centro de Sudamérica y la abundante energía barata generada por las hidroeléctricas binacionales de Itaipú y Yacyretá.

Esta meta es un viejo deseo, que expresó hace 11 años en un artículo que publicó en un medio local.

Entonces, Santa María llamó a promover grandes inversiones de capital extranjero para desarrollar productos turísticos como parques temáticos, que ayuden crear puestos de trabajo y capten divisas para la economía del país suramericano.

«Si tuviéramos esos productos (turísticos) ancla, poderosamente atrayentes ¿Por qué la gente de Sudamérica no vendría a Paraguay en vez de ir a Orlando, por ejemplo, que le queda mucho más lejos?», dijo el funcionario en una entrevista con EFE.

En su primera conferencia de prensa, declaró tener un plan para atraer no solo grandes inversiones, sino también a unos 10 millones de turistas anuales para 2037 como plazo máximo.

En 2025, Paraguay -donde residen menos de 7 millones de personas- recibió 3,6 millones de visitantes internacionales, entre turistas y excursionistas, lo que supuso un aumento del 91,24 % respecto a 2024.

En un comunicado, la Senatur dijo entonces que del total de visitantes 2.029.678 fueron turistas y 1.627.516 excursionistas.

Santa María apuntó que estos números, que consideró bajos, responden a una antigua visión conservadora sobre el potencial del turismo en Paraguay, un país mediterráneo y que aún precisa del levantamiento de infraestructura hotelera y de comunicaciones modernas.

«Hay un círculo vicioso», señaló tras indicar que la falta de infraestructura para el turismo se puede explicar por la falta de visitantes, y viceversa.

«Nosotros lo que tenemos que hacer es crear los productos turísticos ancla. Todo va a venir detrás de la gente, esos productos van a traer a la gente. Cuando tengamos suficientes personas que vengan y se queden en Paraguay, el resto va a venir por añadidura», justificó.

La «regla 10-10-10» y la abundante energía

Santa María destacó que Paraguay es uno de los países con menor carga impositiva del mundo, un hecho que consideró como uno de los mayores alicientes para captar la inversión de capitales foráneos.

El país aplica la conocida como ‘regla 10-10-10’: 10 % de impuesto al valor agregado (IVA) y gravamen de 10 % a las rentas personales y empresariales.

Además, el funcionario, que calificó este esquema tributario como un «incentivo fiscal», destacó la posición geográfica de Paraguay, que consideró privilegiada por estar «cerca de todo».

«Estamos en el centro de Sudamérica, estamos cerca de todo, estamos cerca de Chile, de Uruguay, de Brasil, de Argentina, de Bolivia, de Perú», razonó.

De igual forma, recordó que el país tiene abundante energía limpia y barata gracias a las hidroeléctricas de Itaipú -una de las mayores del mundo y que administra junto a Brasil- y Yacyretá, que comparte con Argentina.

Con estas fortalezas, dijo que Paraguay comenzó a «hablar» de negocios «con los primeros inversionistas» y que expuso el nuevo plan maestro de turismo ante el cuerpo diplomático acreditado en el país, un hecho que, estimó, demuestra la repercusión del programa que imaginó hace más de una década.

«Si conseguimos cerrar con ellos, los parques van a tener que comenzar a construirse y ustedes saben que cuando comienza a construirse un parque de la envergadura de un Disney o algo así, eso ya no tiene vuelta atrás», apuntó. EFE

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