Nvidia suspende producción de chips para China ante posible veto de EE.UU., según diario

3 minutos

Londres, 5 mar (EFE).- La tecnológica estadounidense Nvidia ha suspendido la producción de microchips destinados a China en previsión de que el Gobierno de Estados Unidos endurezca los controles sobre las exportaciones al gigante asiático, según informa este jueves el diario ‘Financial Times’.

Este medio asegura que Nvidia ha reestructurado la capacidad de fabricación de su acelerador de inteligencia artificial (IA) H200 en las instalaciones de la fábrica taiwanesa TSMC, para centrarse en el desarrollo del ‘hardware’ de próxima generación Vera Rubin.

La medida, sostiene el FT, sugiere que Nvidia prevé reducir «significativamente» las posibles ventas de H200 en China, ante las dudas sobre las medidas reguladoras de Washington y los esfuerzos de Pekín por reducir su dependencia tecnológica.

«En lugar de quedarse esperando en una especie de limbo, Nvidia tiene que decidir qué puede lograr con certeza, sobre todo cuando hay escasez en el suministro de su material más avanzado. Esto podría acelerar el lanzamiento y entregas de Vera Rubin», declaró una fuente conocedora del asunto al diario británico.

El gigante tecnológico elevó recientemente la producción del H200 en TSMC en Taiwán para hacer frente a pedidos de hasta un millón de unidades, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, indicara el pasado diciembre que permitiría, con limitaciones, la venta de estos chips a China.

No obstante, otras informaciones apuntaron este martes a que las autoridades estadounidenses están estudiando la posibilidad de imponer nuevas restricciones a la cantidad de aceleradores de IA que Nvidia puede exportar a cualquier empresa china, con límites en la cantidad de unidades y usos militares.

El Gobierno chino también quiere introducir trabas a la compra de chips H200 con el fin de proteger su industria nacional de semiconductores y animar a las empresas locales de IA a utilizar chips fabricados en el país.

En este contexto, la directora financiera de Nvidia, Colette Kress, ya recordó la pasada semana que, aunque Washington ha aprobado la venta de «pequeñas cantidades de productos H200 para clientes con sede en China», la compañía no ha generado aún ingresos, al tiempo que reconoció que desconocen «si se permitirán cualquier tipo de exportaciones».

Otra fuente aseguró al FT que Nvidia tiene listos para vender unos 250.000 chips H200, por lo que dispone de un inventario suficiente para hacer frente a la demanda.

La multinacional estadounidense confía en que este asunto podría resolverse con un posible acuerdo cuando se reúnan cara a cara a final de este mes el presidente Trump y su homólogo chino, Xi Jinping. EFE

