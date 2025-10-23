Obama retoma las calles para apoyar a los candidatos demócratas en Virginia y Nueva Jersey

Nueva York, 22 oct (EFE).- El expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) ha vuelto a meterse de lleno en la campaña electoral de cara a los comicios del próximo 4 de noviembre, en los que el Partido Demócrata busca recuperar o mantener terreno, y participará en dos mítines en Virginia y Nueva Jersey para respaldar a los candidatos de la formación.

Los demócratas buscan inclinar el voto a favor de la candidata a gobernadora de Nueva Jersey, la congresista Mikie Sherrill, que se enfrenta en una reñida contienda al republicano Jack Ciattarelli, quien cuenta con el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, que, según ha trascendido, participará en un evento virtual para su candidato.

Sherrill y Ciattarelli -exasambleísta que aspira por tercera ocasión a la gobernación- compiten por el asiento que dejará el demócrata Phil Murphy, quien tras dos cuatrienios no puede aspirar a la reelección en un estado donde los demócratas, con dominio de la gobernación y la legislatura estatal, superan a los republicanos.

Trump perdió Nueva Jersey en las últimas presidenciales por seis puntos porcentuales, pero, aun así, su partido ha ganado cinco de las últimas diez elecciones a gobernador, la más reciente con el exfiscal federal Chris Christie (2010-2018).

Si Sherrill gana, se convertiría en la segunda mujer al frente del estado, pero sería la primera demócrata. Según las encuestas, aventaja a su rival por un margen de entre el 5 y el 10 %.

Obama, que ya salió a la calle para apoyar a la entonces vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris en la pasada campaña presidencial de 2024, participará el próximo 1 de noviembre en un mitin en Newark junto a la congresista, a la que ya apoyó en un vídeo en el que la calificó como «la elección correcta» para Nueva Jersey.

En ese vídeo, Obama destaca que Sherrill es madre, exfiscal federal y expiloto de helicóptero de la Marina y que trabajará para «bajar los costos» y priorizar la «seguridad» de todos.

«La integridad, la determinación y el compromiso de servicio de Mikie son lo que necesitamos ahora mismo en nuestros líderes», afirmó Obama, todavía una figura influyente dentro del Partido Demócrata pese al amargo sabor que dejaron las últimas presidenciales, en las que la formación perdió la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes, y en cuya campaña también participó.

Elecciones clave de cara a 2026

Sólo Nueva Jersey y Virginia, estados demócrata y republicano, respectivamente, con límites de mandato, elegirán a sus gobernadores el 4 de noviembre. Serán comicios clave de cara a las elecciones de medio término que se celebrarán en el país en 2026, cuando se renovarán los 435 escaños de la Cámara Baja y un tercio del Senado.

Además, está en juego la redistribución de algunos mapas electorales, un pulso iniciado por Trump en Texas para intentar preservar la mayoría republicana en el Congreso, un fenómeno conocido como ‘gerrymandering’.

Para contrarrestar esa redistribución, uno de los líderes demócratas más críticos con Trump, el gobernador de California, Gavin Newsom, convocó unas elecciones especiales el 4 de noviembre para que los votantes de este estado aprueben nuevos mapas que favorezcan a su formación.

Obama también publicó recientemente un video en el que respalda la propuesta californiana y pide a los votantes que respalden la «proposición 50», que autorizaría a los legisladores sumar hasta cinco asientos para los demócratas en el Congreso.

Asimismo, Obama también ha dado públicamente su respaldo a Abigail Spanberger en Virginia, donde los demócratas tratan de inclinar la balanza a su favor.

En otro vídeo, aseguró que esas elecciones son «unas de las más importantes del país este año», y recordó a los votantes que la exlegisladora trabajará «para todos, no solo para las grandes empresas y los ricos».

Spanberger mantiene una ventaja de siete puntos porcentuales sobre la candidata republicana, la vicegobernadora Winsome Earle-Sears, de acuerdo con las últimas encuestas.

Obama participará junto a Spanberger en un evento en Norfolk, fijado también para el 1 de noviembre, en un momento en el que uno de los proyectos más importantes de su presidencia, la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como la Obamacare, es motivo de disputa entre demócratas y republicanos en las discusiones del nuevo presupuesto que han provocado el cierre parcial del Gobierno. EFE

