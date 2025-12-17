OCDE recomienda garantizar despliegue de tecnología cuántica por bien económico y social

París, 17 dic (EFE).- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó este miércoles garantizar el despliegue del sector de la tecnología cuántica por razones económicas y de bienestar social, tras constatar en un estudio que ha entrado en un punto de inflexión tras una década de crecimiento.

El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, señaló que es necesario garantizar mejor las condiciones que permitan el despliegue de estas tecnologías a gran escala, desde la inversión y las competencias hasta las cadenas de suministro resilientes.

«Mediante el desarrollo de estrategias para las tecnologías cuánticas, los países pueden contribuir a maximizar la contribución de los avances en este campo al crecimiento económico y al bienestar social», declaró Cormann.

Según el «Mapeo del ecosistema cuántico global», elaborado por la OCDE y la Oficina Europea de Patentes (OEP), la tecnología cuántica podría estar entrando en una nueva fase que dará paso a un desarrollo más centrado y a la maduración de las tecnologías.

Desafíos de un ecosistema heterogéneo

El ecosistema de la tecnología cuántica se enfrenta a desafíos relacionados con la concentración de actividad y la creciente dependencia a lo largo de las cadenas de suministro globales de insumos críticos, como diamantes industriales, óxidos de aluminio y sales metálicas, según el informe.

«Es imperativo garantizar un acceso resiliente a materiales y tecnologías clave para impulsar la innovación y mitigar los riesgos estratégicos», advierte el estudio.

En la parte positiva de la balanza está, según el informe, que una buena parte de los gobiernos de la OCDE han tomado conciencia tanto del impacto potencial de las tecnologías cuánticas como de los desafíos que presenta su desarrollo, y han adoptado estrategias nacionales integrales para las tecnologías cuánticas.

Pero recomienda a los gobiernos que logren un equilibrio entre el apoyo a la investigación básica y el fortalecimiento de la resiliencia de las cadenas de suministro, el desarrollo de una sólida reserva de talento y el fomento de la colaboración entre los actores públicos y privados.

«Estas condiciones son imprescindibles para permitir el despliegue a gran escala de las tecnologías cuánticas y la materialización de sus promesas para la economía y la sociedad», subraya.

Un sector heterogéneo y muy formado

El informe constata que el ecosistema de la tecnología cuántica es heterogéneo, ya que más del 80% de los actores son empresas consolidadas, universidades y organismos públicos de investigación cuya actividad principal no está relacionada con estas tecnologías.

Los fundadores de empresas tienen un alto nivel de formación y la fuerza laboral se concentra en funciones técnicas y de investigación.

Más de la mitad de los fundadores de ‘startups’ activas en tecnologías cuánticas tienen un doctorado, en comparación con un promedio de alrededor del 10%. Y reclutan a expertos en tecnologías de la investigación (26%), en ciencia e investigación (25%) y en docencia y formación (10%), mientras que los puestos orientados a la comercialización representan menos del 10% del total.

El informe revela que las patentes internacionales en tecnologías cuánticas se han multiplicado por siete entre 2005 y 2024, con una tasa de crecimiento anual de aproximadamente el 20 % desde 2014, significativamente superior a la tasa del 2 % observada para todas las tecnologías.

La computación cuántica se ha consolidado como el área de mayor crecimiento en la actividad de solicitud de patentes, habiéndose multiplicado casi por veinte en la última década.

La creación de nuevas empresas experimentó una aceleración similar hasta 2021, aunque datos más recientes sugieren que se ha alcanzado un estancamiento en cuanto a la entrada de nuevos participantes en el sector.

El volumen total de inversión alcanzó su punto máximo en 2021, antes de descender en 2022 y 2023, seguido de una recuperación parcial en 2024.

Esta disminución refleja las tendencias a la baja observadas de forma más generalizada en los mercados de capital riesgo durante el mismo período. El tamaño medio de las operaciones en el sector de la tecnología cuántica fue relativamente pequeño, aunque el número de empresas que recibieron financiación se mantuvo bastante estable, según el estudio de la OCDE y de la OEP. EFE

