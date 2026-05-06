Ocho muertos y unos 40 heridos por un incendio en un centro comercial cerca de Teherán

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Al menos ocho personas murieron y unas 40 resultaron heridas en el incendio de un centro comercial en una ciudad cercana a la capital de Irán, informó el miércoles la televisión estatal.

El fuego se desató el martes en el complejo comercial Arghavan -de 250 tiendas y unas 50 oficinas- en la localidad de Andisheh, a unos 30 kilómetros de Teherán, según las autoridades locales.

Las imágenes difundidas el martes por los medios iraníes mostraban varias plantas del edificio en llamas, de las que salía un espeso humo negro.

La fiscalía abrió una investigación para determinar las causas de la tragedia y emitió una orden de detención contra el constructor del complejo.

Los incendios son frecuentes en Irán, pero rara vez causan víctimas.

En junio de 2020, una potente explosión provocada por bombonas de gas en una clínica al norte de Teherán causó al menos 19 muertos.

Otra conflagración en enero de 2017 en un centro comercial de 15 plantas en Teherán dejó 22 muertos, entre ellos 16 bomberos.

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