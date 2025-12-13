Ocho personas imputadas en Colombia por contrabando de textiles procedentes de Asia

Bogotá, 13 dic (EFE).- La Fiscalía de Colombia imputó a ocho presuntos integrantes de una organización criminal liderada por ciudadanos chinos y dedicada al contrabando de textiles provenientes de Asia, informó este sábado el ente acusador.

Los procesados, seis de nacionalidad china y dos colombianos, son señalados como responsables de los delitos de favorecimiento y facilitación del contrabando, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos.

Según la investigación, la red utilizó al menos desde 2022 el puerto de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, sobre la costa del Pacífico, como punto de ingreso de cargamentos de textiles y confecciones que entraban al país evadiendo los controles aduaneros.

Posteriormente, la mercancía era llevada en camiones «a reconocidos sitios de comercio en Bogotá», según la Fiscalía, que añadió que la organización presuntamente lavó activos por más de 71.562 millones de pesos (unos 18,8 millones dólares) mediante esta actividad.

El proceso se inició en agosto de 2022, según explicó un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales durante la audiencia de imputación de cargos, tras una investigación hecha por funcionarios de la Policía Nacional.

Los imputados fueron capturados en operativos realizados en Bogotá y Cali, la principal ciudad del suroeste del país, y fueron identificados como Liwei Chei, Meimei Zhu, Yilei Qiu, Kaman Qiu, Fujun Xia, Feisen Chen, Yovany Andrés Álvarez Quintero y Luisa Fernanda Coba Sierra, según precisaron medios locales. EFE

