OEA y UE pide respetar voto en Honduras y el Parlamento condena «injerencia» de Trump

Tegucigalpa, 10 dic (EFE).- Las misiones de observadores electorales de la Unión Europea (UE) y la OEA en Honduras instaron este miércoles a los partidos políticos a respetar la voluntad popular expresada en las elecciones generales del 30 de noviembre, marcadas por denuncias de fraude, mientras que el Parlamento condenó la «injerencia» del presidente de EE.UU., Donald Trump.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) pidió a los actores políticos que respeten la voluntad de los hondureños en las elecciones, cuyos resultados oficiales aún se desconocen, y animó a las fuerzas políticas a utilizar «los mecanismos de trazabilidad» que ofrece el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los recursos previstos por la ley para dirimir «cuestionamientos sobre los resultados».

La delegación europea, presente en el país con 138 observadores desde el 11 de octubre, pidió además a los miembros del CNE y del Tribunal de Justicia Electoral que actúen «de manera imparcial y ejemplar», evitando «obstrucciones o retrasos» de carácter político.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA), instó a partidos, candidaturas y autoridades que «esperen los resultados oficiales y mantengan una vigilancia activa sobre los escrutinios en curso» para asegurar que las «fases finales del proceso se desarrollen conforme a la ley y reflejen la voluntad popular».

La OEA subrayó la necesidad de «máxima transparencia», pidió al CNE agilizar el conteo y reiteró que continuará monitoreando el proceso conforme al capítulo V de la Carta Democrática Interamericana.

Además, advirtió contra «cualquier llamado a alterar el orden público» durante el escrutinio y enfatizó la importancia de que las fuerzas de seguridad resguarden los materiales electorales.

A más de una semana de las elecciones, el CNE aún no ha divulgado los resultados finales, que por ley debe publicar dentro de los 30 días posteriores a los comicios.

La incertidumbre se debe a que todavía faltan 2.773 actas que presentan inconsistencias y deberán someterse a un escrutinio especial, que podría representar más de 500.000 votos y cuya fecha aún no ha sido fijada.

El último cómputo oficial, con el 99,40 % de las actas escrutadas, da la ventaja al candidato del conservador Partido Nacional y apoyado por Trump, Nasry ‘Tito’ Asfura, con 1.298.835 votos (40,52 %), contra los 1.256.428 sufragios (39,48 %) que suma Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

La aspirante del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, permanece en el tercer lugar con 618.448 papeletas (19,29 %).

Parlamento denuncia «injerencia» externa

Las peticiones de la UE y la OEA se producen en un contexto de denuncias de fraude de Nasralla y del Partido Libre, y la condena del Parlamento hondureño a la «injerencia» del presidente estadounidense en el proceso electoral.

El presidente del Parlamento hondureño, Luis Redondo, condenó la «injerencia» de Trump en los comicios y denunció que sus declaraciones públicas en favor de Asfura, realizadas 72 horas antes de la votación, constituyeron «coacción» contra los electores.

«Condenamos de manera absoluta la injerencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien mediante declaraciones públicas realizadas 72 horas antes de las elecciones del 30 de noviembre amenazó y coaccionó a los ciudadanos hondureños alterando el libre ejercicio del sufragio», indicó Redondo en un comunicado acordado por la Comisión Permanente del Parlamento, que solo integran nueve de los 128 diputados de ese poder del Estado.

Según la Comisión Permanente del Parlamento, que tiene amplios poderes, las decisiones de Trump a favor de Asfura y Hernández, «manipularon el proceso electoral hondureño, intimidando a los electores y atemorizándolos con el no envío de más remesas» familiares.

El escrito destaca que el Parlamento «no validará un proceso manchado por presiones internas de estructuras del crimen organizado vinculadas al narcotráfico como las maras MS-13, 18» y «mucho menos bajo las presiones externas».

Las tensiones políticas derivaron este miércoles en movilizaciones. Un pequeño grupo de simpatizantes del Partido Libre, que se identificaron como empleados del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), se concentró frente a la institución y quemó neumáticos. Protestas similares se registraron en la carretera entre El Progreso y Tela, norte del país. EFE

