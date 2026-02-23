OIM eleva a 30 los migrantes muertos o desaparecidos en un naufragio cerca de Creta

2 minutos

Ginebra, 23 feb (EFE).- Hasta 30 migrantes podrían haber muerto o desaparecido en un naufragio ocurrido el sábado 21 de febrero al sur de la isla griega de Creta, advirtió hoy en un comunicado la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM).

Las autoridades solo recuperaron los cuerpos de tres hombres y una mujer, pero 20 personas, entre ellas cuatro menores, pudieron ser rescatadas por un buque mercante de bandera panameña.

El mal tiempo provocó que la embarcación, que partió de la ciudad portuaria de Trobuk (Libia) el jueves 19 de febrero, naufragase este fin de semana a 20 millas náuticas (37 kilómetros) al sur de Kali Limenes, una pequeña población de Creta, explicó la organización.

La OIM lamentó que solo en los dos primeros meses de 2026 al menos 606 migrantes habrían muerto o desaparecido en la ruta mediterránea, convirtiéndolo en el inicio de año más mortífero desde que la organización comenzó a recopilar datos en 2014.

La organización llamó a aumentar la cooperación regional y los esfuerzos de búsqueda y rescate en el Mediterráneo central para salvar vidas y garantizar un desembarco seguro.

«Una cooperación internacional más sólida y unas respuestas centradas en la protección son fundamentales para hacer frente a las redes delictivas y ampliar las vías seguras y regulares», subrayó la OIM.

También advirtió de que las redes de tráfico y contrabando se aprovechan de los cruces peligrosos en embarcaciones que no están preparadas para navegar, exponiendo a los migrantes a «graves abusos» y a riesgos en la seguridad. EFE

